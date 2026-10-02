Έναν συνεχή εφιάλτη ζούσε για ένα χρόνο η 32χρονη γυναίκα που δέχτηκε την φονική επίθεση από τον πρώην σύντροφό της τα ξημερώματα στο Λαύριο. Ο άνδρας που εισέβαλλε στο σπίτι της, σπάζοντας με βαριοπούλα την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας, την απειλούσε διαρκώς. Αρκετές φορές οι γείτονες άκουγαν τις απειλές του έξω από το σπίτι, όπου της φώναζε «θα σου λιώσω το κεφάλι» ή «θα σε εξαφανίσω».

Μέχρι που τα ξημερώματα την κατακρεούργησε με ένα μαχαίρι, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στους πνεύμονες, τα χέρια και την πλάτη. Στο σπίτι βρίσκονταν την στιγμή της επίθεσης τα δύο ανήλικα παιδιά τους και ο νυν σύντροφος της γυναίκας, που δεν γλίτωσε από την φονική μανία του δράστη και νοσηλεύεται επίσης τραυματισμένος από τα χτυπήματά του στα γεννητικά όργανα και τα πλευρά.

Η πρόσφατη σύλληψη τον Σεπτέμβριο και τα περιοριστικά μέτρα

Ο 32χρονος Ρουμάνος που έχει συλληφθεί, επικοινωνούσε το τελευταίο διάστημα μόνο παρουσία δικηγόρου με τα ανήλικα παιδιά του ενώ υπήρχαν και περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, να μην πλησιάζει το σπίτι του θύματος.

Σε βάρος του, η γυναίκα που τραυμάτισε, είχε υποβάλλει πέντε καταγγελλίες στο Τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή βία και εκφοβισμούς, ενώ οι Αρχές είχαν εγκαταστήσει στο κινητό της την εφαρμογή punic button, την οποία όμως η ίδια στην διάρκεια της φονικής επίθεσης δεν πρόλαβε να ενεργοποιήσει.

Ο δράστης είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις Αρχές, μετά από καταγγελία του θύματός του, στις 3 Σεπτεμβρίου, στον χώρο όπου εργαζόταν. Σε σωματικό έλεγχο που του έγινε από τους αστυνομικούς και σε έρευνα στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κοπίδι και μία μεταλλική ράβδος. Οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, με απαγόρευση προσέγγισης της οικίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα του, παρουσία συνηγόρου.

«Θα σου λιώσω το κεφάλι»

Ο δράστης -όπως λένε οι γείτονες- απειλούσε συχνά την γυναίκα, φωνάζοντας έξω από το σπίτι της «Θα σου λιώσω το κεφάλι». «Την απειλούσε διαρκώς και η αστυνομία είχε κληθεί αρκετές φορές για να γλυτώσει την κοπέλα» λένε οι γείτονες.

Δείτε τις δηλώσεις περιοίκου στην «Ζούγκλα»:

O 32χρονος Ρουμάνος τα ξημερώματα σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του σπιτιού, που βρίσκεται στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν η γυναίκα με τον νυν σύντροφό της και τα δύο ανήλικα παιδιά.

Ο άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του για ημέρες, πριν πραγματοποιήσει την επίθεση. Το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας και του δράστη, ηλικίας περίπου 2,5 και 1,5 ετών.

Ο 32χρονος προσέγγισε την κατοικία κρατώντας μία βαριοπούλα με την οποία έσπασε το τζάμι από μπαλκονόπορτα και κατάφερε να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον της πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της, τραυματίζοντας και τους δύο.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από το σημείο που έγινε η αιματηρή επίθεση στο Λαύριο:

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε μετέπειτα στον Ευαγγελισμό, αφού η κατάσταση της κρίθηκε πιο σοβαρή. Ο 32χρονος δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και την απόδοση των ποινικών κατηγοριών διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.