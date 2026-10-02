Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Πέντε φορές είχε καταγγείλει στις Αρχές τις απειλές που δεχόταν από τον πρώην σύντροφό της η γυναίκα που σήμερα μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στον Ευαγγελισμό, μετά την επίθεση που δέχτηκε μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο από τον δράστη.

Ο 32χρονος άνδρας, υπήκοος Ρουμανίας, εισέβαλε στη μεζονέτα όπου διαμένει η 32χρονη πρώην σύντροφός του, με τα παιδιά τους, σπάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα, και επιτέθηκε με μαχαίρι στην ίδια αλλά και στον νυν σύντροφό της.

Η γυναίκα είχε καταφύγει στην Αστυνομία, κάνοντας πέντε διαδοχικές καταγγελίες σε βάρος του δράστη από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ διέθετε στο κινητό της τηλέφωνο και την εφαρμογή «Panic Button». Μάλιστα, ο 32χρονος είχε συλληφθεί πρόσφατα (στις 3 Σεπτεμβρίου) για ενδοοικογενειακή απειλή, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Τότε είχε βρεθεί πάνω του ένα κοπίδι και μία ράβδος.

«Θα σου λιώσω το κεφάλι»

Ο δράστης -όπως λένε οι γείτονες- απειλούσε συχνά την γυναίκα, φωνάζοντας έξω από το σπίτι της «Θα σου λιώσω το κεφάλι». «Την απειλούσε διαρκώς και η αστυνομία είχε κληθεί αρκετές φορές για να γλιτώσει την κοπέλα» λένε οι γείτονες.

Δείτε τις δηλώσεις περιοίκου στην «Ζούγκλα»:

O δράστης την νύχτα σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του σπιτιού, που βρίσκεται στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν η γυναίκα με τον νυν σύντροφό της και τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Ο άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του για ημέρες, πριν πραγματοποιήσει την επίθεση. Το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας, ηλικίας περίπου 2,5 και 1,5 ετών.

Ο 32χρονος προσέγγισε την κατοικία κρατώντας μία βαριοπούλα με την οποία έσπασε το τζάμι από μπαλκονόπορτα και κατάφερε να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον της πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της, τραυματίζοντας και τους δύο.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από το σημείο που έγινε η αιματηρή επίθεση στο Λαύριο:

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε μετέπειτα στον Ευαγγελισμό, αφού η κατάσταση της κρίθηκε πιο σοβαρή.

Ο 32χρονος δράστης προσήχθη και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και την απόδοση των ποινικών κατηγοριών διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.