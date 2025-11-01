Το κατώφλι του Ανακριτή θα περάσει τις επόμενες ημέρες ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο καθώς σήμερα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου σε βάρος 16χρονης μαθήτριας και στη συνέχεια παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστικού λειτουργού όπου και ζήτησε προθεσμία προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία του κοριτσιού και εναντίον του προπονητή εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε σήμερα από τις δικαστικές αρχές. Είχε προηγηθεί η σύλληψή του με το κατηγορητήριο να αναφέρει ότι είχε γνωριστεί με τη μαθήτρια τον Νοέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με την καταγγελία αρχικά επικοινωνούσε μαζί της λόγω του αθλήματος ενώ στη συνέχεια άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά για πολλούς μήνες.

Η καταγγελία έγινε στο Χαμόγελο του Παιδιού και αμέσως ενημερώθηκαν οι αρχές οι οποίες αυτή τη στιγμή ερευνούν αν έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά με άλλες ανήλικες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται την κατηγορία ότι ασέλγησε σε βάρος της 16χρονης μαθήτριας.