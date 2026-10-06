Στη φυλακή οδηγείται ο 32χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος της πρώην συζύγου του και του συντρόφου της, μετά την απολογία του για το περιστατικό στο Λαύριο.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και αναμένεται να μεταχθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί, μεταξύ άλλων, ποινική δίωξη για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά πληροφορίες, ο 32χρονος επιχείρησε να εξηγήσει τις πράξεις του υποστηρίζοντας ότι τη στιγμή της επίθεσης δεν βρισκόταν σε καλή ψυχική και σωματική κατάσταση.

Φέρεται να ανέφερε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και χάπια, ενώ υποστήριξε ακόμη ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε κατάθλιψη.

Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν είχε προσχεδιάσει την επίθεση.

«Ένιωσα προδομένος»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι ένιωθε «προδομένος» επειδή η πρώην σύζυγός του είχε προχωρήσει σε νέα σχέση και διέμενε με τον σύντροφό της στο σπίτι που, όπως είπε, είχε κατασκευάσει ο ίδιος.

«Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος», φέρεται να υποστήριξε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 32χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,

παράνομη οπλοφορία,

παράνομη οπλοχρησία,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας,

παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση θα συνεχίσει πλέον την πορεία της στη Δικαιοσύνη, με τον κατηγορούμενο να παραμένει προσωρινά κρατούμενος.