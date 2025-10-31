Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Συνελήφθη σήμερα στο Λαύριο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ της πόλης, ηλικίας 71 ετών, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης αθλήτριας.

Ο 71χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, σύμφωνα με τα άρθρα 342 και 98 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» ο 71χρονος προπονητής θα οδηγηθεί αύριο μετά τις 10 το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο προπονητής εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και προσέγγισε την ανήλικη, γεννημένη το 2008, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Τα περιστατικά φέρεται να εκτείνονται χρονικά από τα τέλη Νοεμβρίου 2024 έως τον Μάιο του 2025.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαυρίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών και λεπτομερειών της υπόθεσης.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι:

«Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεννηθέντος 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κατηγορούμενου για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ., «Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση».

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο, προσέγγισε την ημεδαπή, γεννηθείσα 18/01/2008, και προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.»