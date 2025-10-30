Αναστάτωση και αγωνία προκάλεσε χθες τα ξημερώματα ένα ακόμη περιστατικό που φέρνει στο προσκήνιο τον εφιάλτη της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους.

Ένας 16χρονος μαθητής από την περιοχή των Λεχαινών κατέληξε στο νοσοκομείο, ύστερα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ μέσα σε μπαρ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος διασκέδαζε σε μαγαζί της περιοχής μαζί με φίλους, όταν φέρεται να κατανάλωσε ποτά που του σερβιρίστηκαν από το προσωπικό του καταστήματος, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης.

Ο πατέρας του, μόλις αντιλήφθηκε την κατάσταση του παιδιού του, έσπευσε να τον μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, ενώ στη συνέχεια ο 16χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για έναν ακόμη ανήλικο που έπεσε θύμα της ανεξέλεγκτης διάθεσης αλκοόλ σε χώρους διασκέδασης.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών – του ιδιοκτήτη και ενός υπαλλήλου του καταστήματος – για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί η αρμόδια Δημοτική Αρχή και η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν διοικητικές ευθύνες και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της 16χρονης από τη Γορτυνία, που έχασε τη ζωή της σε κλαμπ στο Γκάζι ύστερα από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ, συγκλονίζοντας ολόκληρη τη χώρα. Μια νέα τραγωδία αποφεύχθηκε καθως η κατάσταση του 16χρονου θα μπορούσε να είχε πάρει πολύ διαφορετική και μοιραία τροπή.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την επικίνδυνη “κουλτούρα” του αλκοόλ στους ανήλικους και την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας στα καταστήματα διασκέδασης.

Πηγή: patrisnews.com

Π.Π.