Με λευκά μπαλόνια στα χέρια και τα μάτια βουρκωμένα, η τοπική κοινωνία των Μακρισίων της Ηλείας αποχαιρέτησε σήμερα τον 13χρονο Κωνσταντίνο, το νήμα της ζωής του οποίου κόπηκε απότομα το απόγευμα της Τετάρτης σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα με το ηλεκτρικό του πατίνι.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, ο οποίος αποδείχθηκε πολύ μικρός για να χωρέσει το πλήθος των ανθρώπων που έσπευσαν να συμπαρασταθούν στην οικογένεια και να αποτίσουν φόρο τιμής στον 13χρονο μαθητή.

Μια θάλασσα από λευκά μπαλόνια

Η στιγμή που συγκλόνισε τους πάντες ήταν όταν, κατά την έξοδο της σορού από την εκκλησία, δεκάδες λευκά μπαλόνια αφέθηκαν στον ουρανό από τους συμμαθητές του. Ήταν ο δικός τους τρόπος να πουν το τελευταίο αντίο στον φίλο τους, σε μια κίνηση συμβολική για την αθωότητα και τη ζωή που χάθηκε τόσο πρόωρα.

Ο σπαραγμός του πατέρα και της μητέρας του 13χρονου «ράγισε» τις πέτρες, καθώς κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πώς μια απογευματινή βόλτα με το ηλεκτρικό πατίνι κατέληξε σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία.

Στα Μακρίσια επικρατεί από το πρωί μια απόκοσμη ησυχία. Τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά, ενώ οι συζητήσεις όλων περιστρέφονται γύρω από το μοιραίο δευτερόλεπτο της σύγκρουσης. Η απώλεια του Κωνσταντίνου δεν είναι μόνο μια οικογενειακή τραγωδία, αλλά ένα πλήγμα για ολόκληρη την περιοχή, που θρηνεί ένα παιδί γεμάτο ζωή και όνειρα, που χάθηκε στον κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν προσπάθησε να κάνει ελιγμό με το πατίνι του και συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο.

Το μήνυμα για την ασφάλεια

Πέρα από τον θρήνο, η κηδεία του 13χρονου αφήνει πίσω της και έναν έντονο προβληματισμό. Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής κάνουν έκκληση για μεγαλύτερη προσοχή στους δρόμους, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, ελπίζοντας πως η θυσία του Κωνσταντίνου θα είναι η τελευταία που καταγράφεται στους δρόμους.