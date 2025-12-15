Αγοράκι δύο ετών στη Λευκάδα έπεσε σε σηπτική δεξαμενή.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και με χειρουργική ακρίβεια απεγκλώβισε τον μικρό, ανακουφίζοντας τους γονείς του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού καθαρά για προληπτικούς λόγους, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε το Πυροσβεστικό Σώμα:

Η επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία δείχνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού του πυροσβεστικού σώματος ως προς την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

Πηγή: Tempo24