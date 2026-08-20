Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια σημειώθηκαν στη Λευκάδα, όταν οδηγός τουριστικού λεωφορείου προέβη σε επικίνδυνη προσπέραση, ακριβώς πάνω στη γέφυρα που συνδέει το νησί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA, οπτικό υλικό που τραβήχτηκε από αυτόπτη μάρτυρα δείχνει το βαρύ όχημα να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός προσπερνούσε στη σειρά τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, αγνοώντας πλήρως τη διπλή διαχωριστική γραμμή που απαγορεύει αυστηρά κάθε τέτοια ενέργεια στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, το λεωφορείο συνέχισε την πορεία του στην αριστερή λωρίδα για αρκετή απόσταση. Η επικίνδυνη αυτή κίνηση ανάγκασε έναν διερχόμενο οδηγό να ακινητοποιήσει απότομα το αυτοκίνητό του και να το κολλήσει στο προστατευτικό στηθαίο του δρόμου, προκειμένου να αποφύγει μια πιθανή μετωπική σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το τουριστικό λεωφορείο μετέφερε επιβατικό κοινό τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε ο επικίνδυνος ελιγμός.