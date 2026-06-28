Τραγικό θάνατο βρήκε μια 50χρονη υπήκοος Ιταλίας κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Λευκάδα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που έπλεε στα ανοιχτά της Λευκάδας, πλησίον του νησιού Μεγανήσι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή σημειώθηκε μια ξαφνική και απότομη αλλαγή τόσο στην ένταση, όσο και στην κατεύθυνση των ανέμων. Η μεταβολή αυτή είχε ως αποτέλεσμα η μάτσα του σκάφους, ο οριζόντιος μεταλλικός άξονας που βρίσκεται στη βάση του κεντρικού πανιού, να μετακινηθεί βίαια και ανεξέλεγκτα, χτυπώντας την 50χρονη με εξαιρετική σφοδρότητα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο συνόδευσε το ιστιοπλοϊκό στην περιοχή του Ενυδρείου, όπου βρισκόταν ήδη σε ετοιμότητα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, οι διασώστες διαπίστωσαν απλά τον θάνατο της γυναίκας.