Παγωμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Λευκάδα από την είδηση του θανάτου ενός 40χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν γνώριμος στην περιοχή της Βασιλικής καθώς διέμενε εκεί και εργαζόταν κατά τους θερινούς μήνες.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Το μακάβριο εύρημα στα βράχια της Βασιλικής

Όλα αποκαλύφθηκαν γύρω στις 11:30 το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου, όταν ο φύλακας του Αγκυροβολίου Βασιλικής, ήρθε αντιμέτωπος με το άψυχο σώμα του 40χρονου άνδρα Ρουμανικής καταγωγής και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και τις λιμενικές αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας είχε πάει για ψάρεμα το βράδυ του Σαββάτου(11/07), ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν άγνωστες.

Σημειώνεται ότι ο χώρος του αγκυροβολίου δεν φυλάσσεται σε 24ωρη βάση.

Την προανάκριση αλλά και την έρευνα για τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία συνέβη το περιστατικό, έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.