Φωτιά εκδηλώθηκε σε σκάφος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το σκάφος στο λιμάνι Σύβοτα Λευκάδας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης και την ασφάλιση της περιοχής.

Στο σκάφος δεν υπήρχαν επιβαίνοντες τη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ