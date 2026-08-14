Στην δημοσιότητα ήρθε βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο ελληνικής σημαίας προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Επτά επιβαίνοντες – Χωρίς τραυματισμούς το ατύχημα

Το τουριστικό ιστιοφόρο φέρει ελληνική σημαία και σε αυτό επέβαιναν συνολικά επτά άτομα.

Ευτυχώς, τα ελλιμενισμένα σκάφη στα οποία προσέκρουσε το ιστιοφόρο ήταν άδεια, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα και να μην αναφερθεί κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων ή των παρευρισκόμενων στην προβλήτα.

Προσαγωγή του πλοιάρχου στο Λιμεναρχείο

Αμέσως μετά το συμβάν, στελέχη της Λιμενικής Αρχής παρέλαβαν τον πλοίαρχο του τουριστικού ιστιοφόρου.

Ο πλοίαρχος προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου και ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα.