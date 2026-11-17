Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το πρωί της Τρίτης το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου φακέλου που έφτασε στην αλληλογραφία του κτηρίου από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του τυπικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος περιείχε λευκή σκόνη, ενώ ως αποστολέας φερόταν το «Βρετανικό Ινστιτούτο».

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του ισογείου του κτηρίου, και συγκεκριμένα του χώρου όπου βρίσκονται τα ειδικά μηχανήματα ελέγχου στις πύλες εισόδου και εξόδου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των αρμόδιων υπηρεσιών και της Πυροσβεστικής, ενώ έχει κληθεί η ΕΜΑΚ προκειμένου να προχωρήσει στην απαραίτητη απολύμανση του χώρου.

Αυτή την ώρα, οι Αρχές εξετάζουν σχολαστικά το περιεχόμενο του φακέλου για να διαπιστώσουν την ακριβή φύση της λευκής ουσίας.

Σημειώνεται ότι τέσσερις αστυνομικοί, -3 άνδρες και 1 γυναίκα- ήρθαν σε επαφή με τη σκόνη που περιείχε ο φάκελος.

Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο του φακέλου και τη φύση της ουσίας που εντοπίστηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας.