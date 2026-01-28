Τέλος σε μια πολύμηνη περιπέτεια για την Εκκλησία της Κρήτης, βάζει η εκλογή των δύο νέων ιεραρχών για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανιά) και Λάμπης και Σφακίων (Σπήλι).

Όπως γράφει το cretalive μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ψηφοφορίας σήμερα Τετάρτη 28/01 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Ηράκλειο, στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

Υπενθυμίζεται ότι στην διαδικασία, εκτός από τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησία της Κρήτης, συμμετείχε και η Πατριαρχική Εξαρχία, αποτελούμενη από τον Εμμανουήλ, Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος, και τον Αρσένιο, Μητροπολίτη Αυστρίας, τους δύο ιεράρχες που απέστειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κρήτη.