Μπροστά σε έναν λευκό καρχαρία βρέθηκαν την Τετάρτη δύο ψαράδες οι οποίοι βρισκόντουσαν στα ανοιχτά της Καρπάθου.

Οι ψαράδες, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο τράβηξαν και δημοσίευσαν στο TikTok, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν… Ο καρχαρίας είχε αρπάξει έναν τόνο και τον καταβρόχθιζε.

Μπροστά στη θέα του θηρίου, ο ένας από τους ψαράδες ακούγεται να λέει…«Τι είναι αυτό; Ποπό αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας»…

Σύμφωνα με πληροφορίες η εμφάνιση αυτού του είδους καρχαρία στην περιοχή δεν είναι συνηθισμένη, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των λουομένων και των αλιέων.

Eπιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου