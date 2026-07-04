Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο «ελληνικό FBI») βρέθηκε ένας 48χρονος ιδιοκτήτης αλυσίδας φαρμακείων, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος μιας μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2023, είχε αναπτύξει έντονη πολιτική δραστηριότητα ως υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Παρά την προεκλογική του εκστρατεία, τις δημόσιες εμφανίσεις δίπλα στην ηγεσία του κόμματος και την ισχυρή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν κατάφερε να εκλεγεί.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον φαρμακοποιό Σόλωνα Κατσίβελα, υποψήφιο στη Β Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ.

Κατά ειρωνικό τρόπο, ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν τότε σε τηλεοπτικά πάνελ για να αναλύσει τα προβλήματα του συστήματος Υγείας, την ώρα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να λεηλατούσε τα ταμεία του κράτους.

Επίσης, σε τηλεοπτικές εκπομπές υπερηφανευόταν για τις ηθικές του αξίες αλλά και το πλούσιο κοινωνικό του έργο.

Τι έλεγε σε τηλεοπτική εκπομπή

Δείτε τι έλεγε σε τηλεοπτική εκπομπή, ο φαρμακοποιός για την υγεία και τους γιατρούς στην «υποβαθμισμένη εκλογική του περιφέρεια».

Το προφίλ της εγκληματικής οργάνωσης

Η δράση του κυκλώματος, η οποία χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2020 και εκτεινόταν μέχρι τον Απρίλιο του 2026, τερματίστηκε μετά από πολύμηνη, αθόρυβη παρακολούθηση των Αρχών. Στην παράνομη οργάνωση συμμετείχαν συνολικά εννέα άτομα. Εκτός από τον 48χρονο πολιτευτή, συνελήφθησαν ένας γνωστός ψυχίατρος, μία γιατρός του ΕΣΥ και ακόμα έξι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων.

Όλοι μαζί είχαν στήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, εκμεταλλευόμενοι τις ιατρικές και επιχειρηματικές τους ιδιότητες, με σκοπό το παράνομο κέρδος. Εκτός από τις εικονικές συνταγές, ο αρχηγός της οργάνωσης κατηγορείται ότι διοχέτευε στην αγορά εξαρτησιογόνες και ναρκωτικές ουσίες χωρίς καμία ιατρική έγκριση.

Η μέθοδος της απάτης και τα θύματα

Η κομπίνα βασιζόταν στον εντοπισμό και τη χρήση ΑΜΚΑ πολιτών που δεν είχαν ενεργοποιημένη την άυλη συνταγογράφηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι γιατροί του κυκλώματος εξέδιδαν ψευδείς συνταγές εν αγνοία των ασφαλισμένων.

Στο στόχαστρό τους βρίσκονταν κυρίως ηλικιωμένοι και μέλη της κοινότητας των Ρομά, καθώς η πιθανότητα να αντιληφθούν την απάτη ήταν ελάχιστη. Η θρασύτητα των μελών του κυκλώματος ήταν τέτοια, που σε μία τουλάχιστον περίπτωση εντοπίστηκε συνταγογράφηση στο όνομα ασφαλισμένου που είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Η ζημιά του δημοσίου και τα ευρήματα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας, το κύκλωμα εξέδωσε παράνομα 5.429 ιατρικές συνταγές, προκαλώντας οικονομική ζημία που αγγίζει τις 405.000 ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ.

Κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και τις επιχειρήσεις των εμπλεκομένων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατασχέθηκαν:

240 κουτιά με παράνομα συνταγογραφημένα φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων ναρκωτικών σκευασμάτων).

Το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Πλήθος πειστηρίων, όπως χειρόγραφες σημειώσεις, βιβλιάρια υγείας, ιατρικές γνωματεύσεις και αποκόμματα γνησιότητας (barcodes).

Ψηφιακά πειστήρια (ένας φορητός υπολογιστής και ένα κινητό τηλέφωνο).

Ένα αυτοκίνητο πολυτελείας, το οποίο φέρεται να αποκτήθηκε από τα έσοδα της παράνομης δραστηριότητας.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 2 Ιουλίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Φ., κατά την οποία συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -9- άτομα (ψυχίατρος, οικογενειακή ιατρός δημόσιων νοσοκομείων καθώς και ιδιοκτήτες/διαχειριστές φαρμακείων).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Από την πολύμηνη έρευνα, που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στη συνέχεια, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και -2- ιατροί, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση και υλοποίηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Η συνολική ζημία σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπερβαίνει τις -405.000 ευρώ-, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί -5.429- ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-240- συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

-1.200- ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές/γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων κλπ),

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο και

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»