Ένα διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίας του αποκαλούμενου «κόκκινου χρυσού» της Μεσογείου ξεσκέπασε η ειδική υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το Λιμενικό στη Σκόπελο.

Ένα πολυτελές σκάφος αναψυχής, που λειτουργούσε ως «βιτρίνα», είχε μετατραπεί σε πλωτό εργαστήριο εξόρυξης προστατευόμενων κοραλλιών από περιοχές Natura 2000.

Η εκτιμώμενη αξία της λείας αγγίζει τις 800.000 ευρώ, ενώ η εξιχνίαση στηρίχθηκε στην αξιοποίηση ψηφιακών ιχνών και αλγορίθμων ανάλυσης κινδύνου.

Το σκάφος-βιτρίνα και το πλωτό εργαστήριο στη Σκόπελο

Ένα σκάφος αναψυχής, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, κινείτο διακριτικά ανάμεσα στα νησιά των Βόρειων Σποράδων.

Πίσω όμως από την εικόνα μιας συνηθισμένης κρουαζιέρας, έκρυβε μια πλήρως εξοπλισμένη πλωτή εξέδρα παράνομης εξόρυξης κοραλλιών.

Στους χώρους του σκάφους εντοπίστηκαν:

Εξειδικευμένος εξοπλισμός καταδύσεων για μεγάλα βάθη

Ειδικά εργαλεία αποκοπής κοραλλιών

Αυτοσχέδιοι ψυχόμενοι χώροι φύλαξης του ευαίσθητου φορτίου

Το πλήρωμα αποτελούνταν από έμπειρους Ιταλούς δύτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καταδύσεις σε θαλάσσιες ζώνες εντός ή στα όρια του προστατευόμενου δικτύου Natura 2000 (το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση σπάνιων ειδών και φυσικών οικοτόπων), λεηλατώντας τα κοραλλιογενή οικοσυστήματα.

Πώς το σύστημα ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Η επιτυχημένη επιχείρηση δεν ήταν αποτέλεσμα ενός τυχαίου ελέγχου στη θάλασσα, αλλά μεθοδικής ψηφιακής έρευνας από την ξηρά.

Τα εξελιγμένα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ εντόπισαν ύποπτα μοτίβα σε μια μεταφορική εταιρεία logistics.

Η εταιρεία εμφάνιζε ασυνήθιστες δρομολογήσεις μικρών δεμάτων προς λιμάνια της βόρειας και κεντρικής Ιταλίας, καμουφλαρισμένα μέσα σε μεγάλα νόμιμα φορτία.

Μέσα από τη διασταύρωση στοιχείων (δεδομένα ναυσιπλοΐας AIS, δηλώσεις σκαφών, κινήσεις τραπεζικών καρτών και συνοδευτικά έγγραφα μεταφορών), οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ταυτοποίησαν την ομάδα των Ιταλών και τη σύνδεσή τους με το συγκεκριμένο σκάφος.

«Αλιεύματα» 800.000 ευρώ για τη μαύρη αγορά της Νότιας Ιταλίας

Σε στοχευμένη εφόδο της ΔΕΟΣ και του Λιμενικού Σώματος, κατασχέθηκαν οι ποσότητες των κοραλλιών και τα εργαλεία εξόρυξης.

Η αξία του κατασχεθέντος φορτίου υπολογίζεται σε 800.000 ευρώ.

Το κόκκινο κοράλλι θεωρείται ο «κόκκινος χρυσός» της Μεσογείου και αποτελεί πολύτιμη πρώτη ύλη για οίκους υψηλής κοσμηματοποιίας, με επίκεντρο τις βιοτεχνίες της Νότιας Ιταλίας (όπως στην περιοχή Torre del Greco κοντά στη Νάπολη).

Η αδειοδοτημένη δραστηριότητα, η οποία υπόκειται σε αυστηρές ποσοστώσεις, συνυπάρχει με την παράνομη εμπορία, αφού μέσω λαθραίων διαδρομών και ψευδών δηλώσεων, το παράνομα αλιευμένο κοράλλι από όλη τη Μεσόγειο διοχετεύεται αθέατα στη Μαύρη αγορά.

Η συλλογή και διακίνηση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών χωρίς άδεια, απαγορεύεται αυστηρά από τη διεθνή σύμβαση CITES και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις ιταλικές και τις διεθνείς Διωκτικές Αρχές για την αποκάλυψη των τελικών παραληπτών και του δικτύου διοχέτευσης του φορτίου.