Συνελήφθη χθες (21/8) στους Λειψούς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Λειψών, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων, πυρομαχικών και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, χθες το πρωί έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του δράστη όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:-2- τμήματα μαρμάρινου κίονα

Τμήμα από μαρμάρινο κατώφλι

Τμήμα από μαρμάρινο σπόνδυλο

-86- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

-12- κροτίδες

-2- μαχαίρια με λάμες -8- και -10- εκατοστά

Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.3028/02 και φυλάσσονται προκειμένου να παραδοθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για περαιτέρω αξιολόγηση.

Πηγή:www.dimokratiki.gr