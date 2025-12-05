Ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, αναφέρθηκε στις πλημμύρες που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη Μάνδρα, λόγω της κακοκαιρίας «Byron», επισημαίνοντας αρχικά ότι «τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στα ίδια σημεία με το 2017».

Όπως είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «μεσολάβησαν κάποια έργα στην περιοχή, αλλά είχα πει ότι κάθε έργο μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά ή όχι πλήρως, όπως συνέβη στη Βαλένθια όταν ένα φαραωνικό έργο συνέβαλε στην πλημμύρα της.

Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης είναι μια εικόνα που δείχνει πώς χτίστηκε η Ελλάδα τα τελευταία 70 χρόνια. Η κοίτη του ποταμού αποκόπτεται από τον οικιστικό ιστό. Η φύση λειτουργεί όπως έμαθε εδώ και χιλιάδες χρόνια όταν έχουμε τα σπίτια εγκάρσια στην κοίτη».

Εν συνεχεία, ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι «με τα έργα μειώθηκαν οι πιθανότητες για πλημμύρες, όμως ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται όταν συντίθεται από τρεις παράγοντες:

Η έντονη βροχόπτωση με μεγάλη διάρκεια Η ραγδαιότητα καθώς κατά διαστήματα είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα Η στερεοπαροχή που συμβαίνει όταν το έδαφος διαβρώνεται και παρασύρεται πολύ πιο έντονα όταν έχουμε μεγάλα ποσοστά βροχής και μεγάλη ραγδαιότητα. Ουσιαστικά η δύναμη της βροχής σκάβει το έδαφος».

Όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα κατά σημεία σε διάφορες περιοχές, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι «υπάρχει κυρίαρχος παράγοντας και είναι η τσιμεντοποίηση. Το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο έδαφος και να αποφύγει την επιφανειακή κυκλοφορίας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις περισσότερες μεγάλες λεωφόρους που χτίστηκαν εγκάρσια σε περιοχές όπως, για παράδειγμα, «η Μιχαλακοπούλου, που κάνει μαιανδρισμούς, γιατί ακολουθεί την κοίτη του παλαιού ποταμού που ήταν εκεί. Όταν κάνουμε μεγάλα εγκάρσια έργα σε μια περιοχή, αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη πλημμυρών».