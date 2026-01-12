Σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις, κατοικίες και βασικές υποδομές προκάλεσε ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Αλεξανδρούπολη, με τις ριπές ανέμου να φτάνουν έως και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά την ένταση του φαινομένου, δεν καταγράφηκαν ανθρώπινες απώλειες ή σοβαροί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, οι άνεμοι ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις, αγγίζοντας ακόμη και τα 12 μποφόρ. Το αποτέλεσμα ήταν εκτεταμένες καταστροφές στον αστικό ιστό, με άλση να ισοπεδώνονται, και το 60% έως 70% των δέντρων να ξεριζώνεται, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Ιδιαίτερα βαριές ήταν οι συνέπειες στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου τέσσερα εκπαιδευτικά αεροσκάφη ανετράπησαν πλήρως. Οι ζημιές εκτιμώνται μεταξύ 300.000 και 400.000 ευρώ, ενώ η Σχολή Εκπαίδευσης Πιλότων ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της. Ο Δήμος έχει αιτηθεί την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχει δημιουργήσει ειδικό γραφείο για την καταγραφή των ζημιών από τους πολίτες.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και Καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε ότι τα ακραία φαινόμενα δεν ήταν τυχαία. Όπως ανέφερε, η σύγκλιση διαφορετικών αέριων μαζών και η έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια ενίσχυσαν τα φαινόμενα στον Έβρο, ενώ το θαλάσσιο περιβάλλον του Βόρειου Αιγαίου συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ισχυρών στροβίλων.

«Οι άνεμοι προήλθαν από το κεντρικό Αιγαίο και ενισχύθηκαν περνώντας πάνω από θαλάσσιες περιοχές όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα μέσα στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης», σημείωσε.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πέρα από την ένταση του ανέμου, ιδιαίτερα επικίνδυνοι είναι και οι δευτερογενείς κίνδυνοι, όπως η πτώση δέντρων και η μεταφορά βαρέων αντικειμένων. Σε πυκνοδομημένες περιοχές, υαλοπίνακες, πινακίδες και εξοπλισμός καταστημάτων μπορούν να μετατραπούν σε επικίνδυνα βλήματα.

Τέλος, τόνισε ότι, παρότι παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, η αυξημένη ένταση και συχνότητά τους συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση. Για τον λόγο αυτό, επισήμανε την ανάγκη εκπόνησης εξειδικευμένων σχεδίων πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμων, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και σε όλα τα φυσικά φαινόμενα.