Την ανάγκη το Ρέθυμνο να προετοιμαστεί για τσουνάμι υπογράμμισε ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, από το βήμα του συνεδρίου «Rethymno Blue Shield».

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη νέα, επικαιροποιημένη μελέτη αντισεισμικής προστασίας του Ρεθύμνου η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά μάλιστα σε προσεχή ημερίδα, ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως ο κίνδυνος τσουνάμι είναι υπαρκτός για το Ρέθυμνο και έχει υπολογιστεί επιστημονικά.

«Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος εστίασε στην ανάγκη να υπάρχει σωστός σχεδιασμός για την οργανωμένη, ασφαλή απομάκρυνση των ντόπιων κατοίκων και των επισκεπτών.

Ένα «στοίχημα», όπως σημείωσε, ακόμα πιο δύσκολο και κρίσιμο, εφόσον μιλάμε για την καλοκαιρινή περίοδο, όταν και το Ρέθυμνο εκτοξεύεται πληθυσμιακά, με χιλιάδες επισκεπτών να κατακλύζουν τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στο παραλιακό μέτωπο.

Βεβαίως, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως αν συμβεί ένα τέτοιο φαινόμενο δεν πρόκειται φυσικά να έχει μεγέθη αντίστοιχα με τα καταστροφικά τσουνάμι που έχουμε δει κατά καιρούς σε άλλες περιοχές του πλανήτη, είτε στην Ασία , όπως σε Ιαπωνία, Ινδονησία, είτε στη Λατινική Αμερική όπως στη Χιλή.

Η ομιλία του Ευθύμη Λέκκα κέντρισε τα βλέμματα και το ενδιαφέρον κατά τις εργασίες του 3ημερου συνεδρίου που διοργάνωσε ο δήμος Ρεθύμνου. Μάλιστα το ενδιαφέρον χτύπησε «κόκκινο» κατά την παρουσίαση διεθνών συμβάντων καταστροφικών τσουνάμι που έκανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Η απειλή τσουνάμι και οι ιδιαιτερότητες του Ρεθύμνου

Σε μια πρώτη παρουσίαση του νέου σχεδιασμού αντισεισμικής προστασίας που θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε προσεχή ημερίδα, από το βήμα του συνεδρίου «Rethymno Blue Shield» που διοργάνωσε με επιτυχία ο δήμος Ρεθύμνου, ο Ευθύμης Λέκκας σκιαγράφησε κάποιες βασικές ιδιαιτερότητες του Ρεθύμνου.

Ο μεγάλος προβληματισμός, σε ότι αφορά την ευαλωτότητα, επικεντρώνεται σε δύο περιοχές: Η πρώτη περιοχή αφορά στο ανατολικό κομμάτι, όπου η έντονη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, η πυκνότητα του πολεοδομικού ιστού αλλά και οι πολυάριθμες τουριστικές δραστηριότητες βάζουν δύσκολα ως προς το κρίσιμο ζήτημα της ασφαλούς διαφυγής του κόσμου. Μάλιστα η ασφαλής διαφυγή γίνεται ακόμα δυσκολότερη, όπως εξήγησε, λόγω των χαμηλών υψομέτρων και των προδιαγραφών των δρόμων.

Η άλλη περιοχή αφορά στην Παλιά Πόλη, όπου επίσης είναι πολύ αντίξοες οι συνθήκες διαφυγής και μετακίνησης του πληθυσμού.

Στον αντίποδα, ρόλο ανάσχεσης του κυματισμού από ένα ενδεχόμενο τσουνάμι, όπως τόνισε ο γνωστός καθηγητής, μπορεί να παίξει ο ΒΟΑΚ λόγω του αυξημένου υψομέτρου του. Αν και αυτό, όπως έσπευσε να συμπληρώσει, συνοδεύεται από κάποιους αστερίσκους που έχουν να κάνουν με τους δρόμους που οδηγούν και συνδέονται με τον βόρειο οδικό άξονα.

Στα επίσης θετικά της υπόθεσης, συγκαταλέγεται το γεγονός πως το Ρέθυμνο είναι πολύ πιο μπροστά από άλλες περιοχές της χώρας ως προς το κομμάτι της θωράκισης απέναντι σε φυσικά φαινόμενα και καταστροφές.

«Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους δήμους της χώρας: διαθέτει μακρά εμπειρία στον επιστημονικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων» υπογράμμισε ο Ευθύμης Λέκκας, υπενθυμίζοντας την πρώτη μικροζωνική μελέτη η οποία εκπονήθηκε πίσω στο μακρινό, πλέον 1998.

Ο ίδιος έκανε ειδική μνεία στον τότε δήμαρχο Ρεθύμνου Δημήτρη Αρχοντάκη, επί θητείας του οποίου είχε γίνει αυτή η μικροζωνική μελέτη, πρωτοπωριακή σε πανελλαδικό, τότε, επίπεδο.

Φυσικά, όπως τόνισε, ο όλος επιχειρησιακός σχεδιασμός πέρασε από πλήρη επικαιροποίηση, στο πλαίσιο της μελέτης για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης του δήμου Ρεθύμνης που εκπονεί ο ίδιος και η ομάδα του μετά την προγραμματική σύμβαση που συνυπέγραψαν τον περασμένο Οκτώβριο ο δήμος Ρεθύμνης και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με αντικείμενο το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις Μείωσης Σεισμικής Διακινδύνευσης-Επικαιροποίηση και Βελτιστοποίηση Γενικού Σχεδιασμού «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ-2» στον Δήμο Ρεθύμνης».