Ένας 54χρονος επιχειρηματίας κοσμηματοπώλης κατάφερε να «τσεπώσει» 35 χειροποίητα κοσμήματα, πολύτιμους λίθους και διαμάντια συνολικής αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ και έπειτα εξαφανίστηκε.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία που έγινε το ΤΑΕ Λεμεσού από έναν 56χρονο Ευρωπαίο παραγωγό κοσμημάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 56χρονος συναντήθηκε στις 6 Ιουνίου με τον κοσμηματοπώλη στη Λεμεσό, ο οποίος ασχολείται με αγοραπωλησίες χρυσού και πολύτιμων λίθων.

Η συνάντηση, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε με σκοπό ο παραγωγός να δώσει στον 54χρονο τα τιμαλφή, ώστε να τα μεταπωλήσει.

Υπέγραψαν και συμβόλαιο

Οι δύο άνδρες, μάλιστα, σύναψαν και συμφωνία, υπογράφοντας συμβόλαιο, στο οποίο υπήρχε ως προϋπόθεση η επιστροφή των διαμαντιών και των πολύτιμων λίθων μέχρι την 8η Ιουνίου στις 15:00 το μεσημέρι, σε περίπτωση που δεν βρίσκονταν αγοραστές.

Ειδικότερα, ο 56χρονος, όπως ισχυρίζεται, παρέδωσε τα κοσμήματα και τα διαμάντια στον κοσμηματοπώλη και εκείνος εξαφανίστηκε. Χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου που ήταν το προγραμματισμένο ραντεβού τους για την επιστροφή των κοσμημάτων, ο 54χρονος δεν εμφανίστηκε ποτέ, ούτε έχει δώσει σημείο ζωής.

Αφού, λοιπόν με έναν συνεργάτη του, ο Ευρωπαίος παραγωγός, αναζήτησαν τον δράστη και δεν τον βρήκαν, κατέφυγαν στις Αρχές για να κάνουν καταγγελία.

Πηγή: Cyprus Times