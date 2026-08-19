Τραγωδία σημειώθηκε στη Λεμεσό, το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου, με μια μητέρα να εντοπίζει νεκρό το βρέφος της στο κρεβατάκι του.

Κατά τις 20:00 το βράδυ, η γυναίκα πήγε να ελέγξει αν το μωρό της, που ήταν μόλις πέντε μηνών, κοιμόταν. Ωστόσο, γρήγορα αντιλήφθηκε ότι το βρέφος δεν ανταποκρινόταν, καθώς δεν είχε τις αισθήσεις του.

Το μωρό μεταφέρθηκε άμεσα στο ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να φανούν από τη νεκροψία -νεκροτομή της σορού του άτυχου βρέφους. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση.

Σημειώνεται, πάντως, πως σύμφωνα με πληροφορίες το πέντε μηνών βρέφος δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Πηγή: Phile News