Στη σύλληψη ενός 42χρονου οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/03) να κινείται με ταχύτητα 151 χιλιομέτρων την ώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου, έχοντας μάλιστα καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησαν αστυνομικοί.

Έτρεχε με 151 χιλιόμετρα στη περιοχή των Καλυβίων

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσω συσκευής ραντάρ διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος κινούνταν στην περιοχή των Καλυβίων, με 151 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χιλιομέτρων την ώρα.

Υπό την επήρεια αλκοόλ – Δεν είχε δίπλωμα, απείλησε και έβρισε τους αστυνομικούς

Κατά τη διενέργεια αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,63 mg/l. Όπως ακόμη διαπιστώθηκε, ο 42χρονος δεν είχε δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί, ενώ όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, τους απείλησε και τους έβρισε.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.