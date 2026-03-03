Τρεις άγνωστοι, πεζοί, άνοιξαν πυρ εναντίον ΙΧ αυτοκινήτου, λίγο μετά τις 4:15 το μεσημέρι της Τρίτης (3/3), στη Λεωφόρο Μαραθώνος απέναντι από το σούπερ μάρκετ Lidl, στα Γλυκά Νερά.

Οι δράστες δεν πέτυχαν τον στόχο τους, που προφανώς βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου, ενώ στο σημείο έχουν βρεθεί επτά κάλυκες και μία βολίδα των 9 χιλιοστών.

Από τις αστυνομικές Αρχές αναζητούνται οι τρεις εμπλεκόμενοι που πυροβόλησαν, αλλά και ο οδηγός του ΙΧ, που σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ. ΑΣ. είναι Τούρκος.

Το όχημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο, περίπου στις 6 το απόγευμα, λίγο μακρύτερα από το σημείο των πυροβολισμών, με τρύπες σε διάφορα σημεία της λαμαρίνας του, αλλά χωρίς να υπάρχουν ίχνη αίματος.