Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι ένα 10χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 16:00 επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τον ανήλικο χτύπησε αστικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα να καταλήξει εγκλωβισμένος κάτω από άλλο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, η επέμβαση των πυροσβεστών δεν χρειάστηκε, καθώς περαστικοί και περίοικοι κινητοποιήθηκαν αστραπιαία και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το παιδί με δικές τους προσπάθειες.

Ο 10χρονος παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.