Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Παρασκευής (6/3) στο Ποδοχώρι Καβάλας, όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κορίτσι χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι κατά την πτώση της στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διακομιδή της σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο στην Αθήνα, καθώς η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως η κόρη της βρίσκεται σε κώμα και φέρει σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο καθώς και πολλαπλά αιματώματα. «Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως μας χτύπησαν το παιδί. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα. Η μικρή δεν είναι καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αρχικά, η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της αποφασίστηκε η μεταφορά της στην Αθήνα, όπου πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».