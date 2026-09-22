Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αλίμου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό.

Το συμβάν σημειώθηκε στο ύψος της οδού Παναγή Τσαλδάρη, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς τον Πειραιά. Καθώς τα δύο οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα, η ροή των αυτοκινήτων διεξάγεται μετ’ εμποδίων, προκαλώντας καθυστερήσεις για όσους κατευθύνονται προς το λιμάνι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη σύγκρουση.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς που προσεγγίζουν το σημείο να ελαττώνουν ταχύτητα και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα και να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται, πάντως, σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας, λόγω των βροχοπτώσεων: