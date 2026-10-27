Απρόβλεπτη ταλαιπωρία βίωσε μια νεαρή επιβάτιδα του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας το μεσημέρι της Τρίτης (27/10), όταν το λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Αγρίνιο την ξέχασε σε στάση στα ΣΕΑ Αιγίου.

Η στάση για τουαλέτα και η λάθος καταμέτρηση

Η διαδρομή είχε ξεκινήσει περίπου στις 13:00 και σύμφωνα με το agriniopress.gr, η στάση πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα άλλης συνεπιβάτιδας για χρήση της τουαλέτας.

Συνολικά αποβιβάστηκαν εννέα άτομα, ωστόσο κατά την επιστροφή τους ο οδηγός έκανε λάθος στην καταμέτρηση, με αποτέλεσμα να αναχωρήσει χωρίς τη νεαρή. Μόλις εκείνη αντιλήφθηκε τι συνέβη, επικοινώνησε με το ΚΤΕΛ και το πρόβλημα λύθηκε με την παραλαβή της από το αμέσως επόμενο διερχόμενο λεωφορείο της ίδιας γραμμής.

Η στάση που κράτησε ο οδηγός

Η διοίκηση διαχειρίστηκε άμεσα το περιστατικό, με τον οδηγό να ζητά συγγνώμη για το ανθρώπινο σφάλμα του και να φροντίζει ώστε τα προσωπικά αντικείμενα της κοπέλας να παραδοθούν με ασφάλεια στον σταθμό του Αγρινίου.