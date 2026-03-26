Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από τη φωτιά που ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη θέση Σοφούλα, στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Σερρών. Το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών – Δύο πυροσβεστικά στο σημείο

Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο του livelagadas, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δyο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, διακρίνεται και μονάδα του ΚΤΕΛ, γεγονός που δείχνει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης του περιστατικού. Η παρουσία πολλών δυνάμεων στο σημείο, καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και την ανάγκη για γρήγορη επέμβαση ώστε να περιοριστεί η φωτιά και να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση.

Οι εικόνες προκαλούν έντονο προβληματισμό, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για όχημα μαζικής μεταφοράς σε έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Σοφούλα – Κομβικό σημείο του δρόμου

Η περιοχή της Σοφούλας αποτελεί σημείο με αυξημένη διέλευση οχημάτων, καθώς βρίσκεται στον άξονα Θεσσαλονίκης – Σερρών. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και στιγμιαία επιβράδυνση της κυκλοφορίας.

Πηγή: livelagadas