Τροχαίο με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Το δυστύχημα καταγράφηκε κατά τη 01:30 στη συμβολή της οδού Μουστοξύδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, όλοι ήταν επιβαίνοντες στις μοτοσικλέτες. Πρόκειται για έναν 51χρονο και δύο γυναίκες, μια είναι αγνώστων στοιχείων, ενώ η άλλη γεννημένη το 1999.

Ειδικότερα, οι δύο γυναίκες κατέβαιναν την Λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς Πατησίων, ενώ ο 51χρονος διέσχιζε κάθετα τον δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός και των τριών ήταν ακαριαίος.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.