Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και ο τραγικός απολογισμός είναι δυο νεκροί. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα στο οποίο επέβαινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο έχασε και τη ζωή του, διέσχιζε τη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, προσπάθησε να εισέλθει σε παράδρομο, όταν από το αντίθετο ρεύμα διερχόταν ένα άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν αρκετά άτομα. Δυστυχώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή και δεν ήταν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί.

Έκτοτε στήθηκε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Έξι πυροσβέστες, με δύο οχήματα έφθασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν και ανέσυραν τα θύματα, χωρίς τις αισθήσεις τους, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και πριν από λίγη ώρα δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

‘Οπως ήταν λογικό σημειώθηκαν καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου, όμως με τη συνδρομή των ανδρών της Τροχαίας σταδιακά η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε

Πληροφορίες από Ert News