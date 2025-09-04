Με προβλήματα και καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία λόγω τροχαίου ατυχήματος, στο οποίο εμπλέκονται δύο μοτοσυκλέτες, ένα ΙΧ επιβατηγό και ένα ΙΧ φορτηγό, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του δεύτερου τούνελ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στην περιοχή του Νέου Φαλήρου.

Το ατύχημα έγινε στο δεύτερο τούνελ, με ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας τραυματίας .

Η κίνηση στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς έχει κλείσει μια λωρίδα.