Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 26χρονης Γερμανίδας τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ πραγματοποιούσε αναρρίχηση στο γνωστό πεδίο του Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας της Αρκαδίας. Ο τραυματισμός της νεαρής γυναίκας κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και τις διασωστικές ομάδες της περιοχής.

Κινητοποίηση μέσω 112

Για τον άμεσο εντοπισμό της αναρριχήτριας ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, γεγονός που επέτρεψε τον ακριβή γεωεντοπισμό της θέσης της στο δύσβατο σημείο. Στην περιοχή έσπευσε αμέσως μια τετραμελής ομάδα διάσωσης, με τη συνδρομή εθελοντών από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την τραυματισμένη γυναίκα.

Απεγκλωβισμός και μεταφορά στο νοσοκομείο

Οι διασώστες παρείχαν στην 26χρονη τις πρώτες βοήθειες, την ακινητοποίησαν με ασφάλεια και την τοποθέτησαν σε ειδικό φορείο. Στη συνέχεια, την καθοδήγησαν έξω από το αναρριχητικό πεδίο προς μια προσβάσιμη και ασφαλή τοποθεσία. Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για την μεταφορά της σε νοσοκομείο.