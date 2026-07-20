Θρήνος επικρατεί στη Λέρο μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στην περιοχή Λακκί.

Ο 80χρονος Γεώργιος Φασόλης έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ η 77χρονη σύζυγός του που επέβαινε στη μηχανή τραυματίστηκε.

Οι αρχές διενεργούν εντατική προανάκριση για να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια της μοιραίας σύγκρουσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής» ο 80χρονος Γεώργιος Φασόλης οδηγούσε το δίκυκλό του, έχοντας ως συνεπιβάτη την 77χρονη σύζυγό του, όταν υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, το δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 69χρονος.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 80χρονος οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ η 77χρονη σύζυγός του τραυματίστηκε.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο, διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.