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Μια ακόμη υπόθεση παράνομης εισόδου στη χώρα με τη χρήση ιδιωτικού πλωτού μέσου, απασχολεί τις Λιμενικές Αρχές των Δωδεκανήσων.
Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων που διενεργούσαν στελέχη του Λιμεναρχείου στον κεντρικό λιμένα «Λακκί» της Λέρου, σταμάτησαν για έλεγχο τους τέσσερις Τούρκους υπηκόους, ηλικίας 54, 37, 32 και 37 ετών.
Κατά την εξέταση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, οι Λιμενικοί διαπίστωσαν αμέσως ότι τα χαρτιά που επέδειξαν οι αλλοδαποί ήταν αμφιβόλου γνησιότητας, ενώ από την περαιτέρω διασταύρωση προέκυψε ότι στερούνταν παντελώς των νόμιμων διατυπώσεων για την είσοδό τους στην ελληνική επικράτεια.
Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι Τούρκοι, εισήλθαν παράνομα από τα έναντι τουρκικά παράλια με ιδιωτικό-αναψυχής σκάφος, με σκοπό να ταξιδέψουν στην Αθήνα.
Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαδικασιών και τη σύλληψή τους για το αδίκημα της «Παράνομης εισόδου στη χώρα», οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) της Λέρου.
Την πλήρη προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λέρου.