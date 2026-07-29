Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 29 Ιουλίου σε χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων στη Λέρο.

Για τον περιορισμό της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Λέρου για τη δημιουργία ζωνών και την υποστήριξη του έργου της κατάσβεσης.

Από αέρος επιχειρεί ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να ανακόψει την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψει την επέκτασή της σε παρακείμενες εκτάσεις.

#Πυρκαγιά σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Κινητοποιήθηκαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης των Δωδεκανήσων, η καύση των απορριμμάτων προκαλεί ιδιαίτερα πυκνό καπνό, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του συμβάντος μέχρι την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη θα διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.