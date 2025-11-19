Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης τριών ανήλικων μεταναστών με προβλήματα υγείας καθώς και νοητική υστέρηση που εφιλοξενούντο στο Π.Ι.Κ.Π.Α. της Λέρου θα απασχολήσει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου την 1η Δεκεμβρίου 2025, μετά από αναβολές.

Κατηγορούμενος είναι ένας ημεδαπός που εργαζόταν στη Δομή για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο (αποπλάνηση παιδιών) που δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της κατάχρησης σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της ασέλγειας με κατάχρηση εξουσίας κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:

Την 3η Νοεμβρίου 2020 μια αλλοδαπή που διέμενε στο Π.Ι.Κ.Π.Α. της Λέρου, μετέβη στο ΑΤ Λέρου και κατήγγειλε, ότι ο κατηγορούμενος καθ’ ον χρόνο εργαζόταν σε εταιρεία παροχής καθαριότητας στη Δομή, «παρενοχλούσε» σεξουαλικά τον γιο έτερης διαμένουσας από τον Φεβρουάριο του 2020 στη Δομή, ηλικίας τότε 17 ετών που έχει διαγνωσθεί με νοητική υστέρηση και περαιτέρω εξυβρίζει τον έτερο γιο της ηλικίας 4 ετών.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι ουδείς εκ των διαμενόντων στο Π.Ι.Κ.Π.Α. επιθυμεί να έρχεται σε κοντινή απόσταση με τον κατηγορούμενο, διότι εμφανίζει αποκλίνουσα συμπεριφορά ενώπιον ανηλίκων παιδιών.

Αρμοδίως εξετάσθηκε ο ανήλικος παρουσία ψυχολόγου, ο οποίος κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος, σχεδόν καθημερινά, αφού του αφαιρούσε το παντελόνι τον θώπευε στα γεννητικά του όργανα και τον ανάγκαζε να θωπεύει και ο ίδιος τα γεννητικά του όργανα, ανέφερε δε ότι το ίδιο περιστατικό έλαβε χώρα και με τα δύο αδέλφια του.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε παρά φύσιν ασέλγεια μαζί του τη 2α Νοεμβρίου 2020.

Τα ίδια περιστατικά (πλην της πράξης της παρά φύσιν ασέλγειας) εξέθεσε ο ανήλικος πέραν της μητρός του και στη διοικήτρια του Κ.Υ.Τ., η οποία προέβη άμεσα στην απόλυσή του.

Εν συνεχεία, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση των επτά τέκνων της οικογένειας και διαπιστώθηκαν ευρήματα κακοποίησης σε τρία εξ αυτών. Ετερο παιδί που εξετάστηκε εμφάνιζε ενδείξεις κακοποίησης.

Την ίδια εικόνα παρουσίαζε και ανήλικος, ο οποίος παρά τα προβλήματα ακοής και ομιλίας, κι ενώ εμφανιζόταν κοινωνικός και χαρούμενος, στη θέα της φωτογραφίας ή επί της αναφοράς του ονόματος του κατηγορουμένου, άλλαζε άρδην τη συμπεριφορά του.

Ειδικότερα, εξεταζόμενος στη νοηματική γλώσσα ενώπιον του Ανακριτή Κω, έγνεψε καταφατικά όταν ρωτήθηκε εάν ο κατηγορούμενος του έβγαλε τα ρούχα και τον θώπευσε και έδειξε με τα δάχτυλά του ότι το ως άνω περιστατικό έλαβε χώρα τρείς φορές.

Περαιτέρω, ερωτηθείς ο ανήλικος εάν ο κατηγορούμενος τον κακοποίησε σεξουαλικά αυτός χλόμιασε και παράλληλα έγνεψε καταφατικά, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να κρυφθεί πίσω από το δικαστικό έδρανο.

Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος, αρνήθηκε τις κατηγορίες και εξέθεσε ότι από τις αρχές του 2020 εργαζόταν με την ειδικότητα του καθαριστή στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Λέρου που έχει μικρή έκταση και θα γινόταν αντιληπτός.

Το δικαστικό συμβούλιο της Κω που εξέτασε την υπόθεση έκρινε ότι οι πράξεις του κατηγορουμένου ελάμβαναν χώρα τις νυχτερινές ώρες, σε σημείο του προαυλίου, όπισθεν του κτηρίου, όπου υπάρχει στέγαστρο και μανδρότοιχος που οριοθετεί το οίκημα και δε φυλάσσεται από προσωπικό ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά στον ισχυρισμό του ότι η καταγγελία σε βάρος του είναι προϊόν κακοβουλίας, εκδικήσεως και πορισμού χρημάτων, προκειμένου να επιτύχουν τη μετεγκατάστασή τους οι γονείς των ανηλίκων, κρίθηκε αναληθής διότι το γεγονός κατήγγειλε το πρώτον έτερη διαμένουσα στη δομή, και όχι οι γονείς των παθόντων.

Επιπλέον, κρίθηκε ότι και οι τρεις ανήλικοι, εξετασθέντες ιατρικώς παρουσίαζαν σημεία διακόρευσης στην πρωκτική χώρα, οι δύο εξ αυτών περιέγραψαν ακολούθως επακριβώς τις πράξεις τις οποίες τέλεσε σε βάρος τους ο κατηγορούμενος και οι έτεροι μάρτυρες προσδιόρισαν τον τόπο και κατά προσέγγιση τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι πράξεις του κατηγορουμένου, ήτοι σχεδόν καθημερινά και νυχτερινές ώρες στον προαύλιο χώρο.

Πηγή: dimokratiki.gr