Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το έγκλημα στη Λέρο, όπου 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του, καθώς τον χτύπησε με ένα κυλιδροπίστονο (βαρύ ανταλλακτικό για αυτοκίνητα), μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχαν στην επιχείρηση του θανόντα.

Όπως προκύπτει, οι καβγάδες ανάμεσα σε πατέρα και γιο ήταν συχνοί με το παιδί να φέρεται ότι είναι θύμα συστηματικής κακοποίησης, τουλάχιστον από τα 12 του χρόνια.

Τα περιστατικά βίας και η αναφορά στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2021 υπήρξε αναφορά στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Ακόμη παλαιότερα, μετά από καταγγελία, στο σπίτι είχε μεταβεί κοινωνικός λειτουργός. Την περίοδο εκείνη η οικογένεια είχε τρία παιδιά, ηλικίας 12 – ο σημερινός δράστης που δεν έχει κλείσει τα 18 του χρόνια-, 6 και 2,5 ετών.

Επίσης, ένα δεύτερο περιστατικό έχει καταγραφεί τον Αύγουστο του 2022,όταν ο πατέρας φέρεται να είχε επιτεθεί στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Στη συνέχεια, κι ενώ το παιδί ήταν ξαπλωμένο στο σπίτι του, ο πατέρας μπήκε μέσα, τον τράβηξε από τα χέρια για να σηκωθεί, χτυπώντας τον παράλληλα με γροθιές στο μπράτσο και στη συνέχεια τον έβγαλε από τον χώρο για να τον βοηθήσει στη δουλειά του.

Ο πατέρας είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Η μητέρα του 18χρονου πάντως ανέφερε ότι ο πατέρας δεν φερόταν καλά στο παιδί και το κακομεταχειριζόταν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνοί καβγάδες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί είχε πέσει επανειλημμένα θύμα κακοποίησης.

Δεν ήθελε να τον σκοτώσει

Η τραγική κατάληξη ήλθε το απόγευμα της Πέμπτης όταν ο 18χρονος φέρεται να πέταξε ένα κυλινδροπίστονο (βαρύ ανταλλακτικό για αυτοκίνητα) προς τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο από το συνεργείο που διατηρούσε στο νησί. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, τελικά διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο νεαρός συνελήφθη και φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση σημειώνεται ότι:

«Συνελήφθη χθες (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο ανήλικος, μετά από διαπληκτισμό με συγγενικό του πρόσωπο, ηλικίας 50 ετών, ενώ βρίσκονταν στον χώρο εργασίας του τελευταίου, φέρεται να έριψε αντικείμενο, το οποίο τραυμάτισε τον 50χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω».