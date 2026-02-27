Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο του 50χρονου στη Λέρο, ο οποίος σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τραγική κατάληξη του άτυχου άνδρα, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Οι Αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας και αυτό διαπιστώθηκε από τις έρευνες που διενεργήθηκαν.

Τη δολοφονία φέρεται να διέπραξε ο 18χρονος γιος του άνδρα, ο οποίος ομολόγησε μάλιστα την πράξη του. Πατέρας και γιος είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό και πάνω στην ένταση ο δεύτερος πέταξε ένα κυλιδροπίστονο (βαρύ ανταλλακτικό για αυτοκίνητα), τραυματίζοντας έτσι θανάσιμα τον 50χρονο.

Σημειώνεται ότι το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο από το συνεργείο που διατηρούσε στο νησί.

Σύμφωνα με πηγές, ο άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, τελικά διαπίστωσαν τον θάνατό του.