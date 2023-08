O Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπανσί, ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας Pegasus Airlines και πρόεδρος της Esas Holding και η σύζυγός του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί, είχαν σοβαρό ατύχημα χθες (24/08) τα μεσάνυχτα με ταχύπλοο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λέρου και Λειψούς, όπου έκαναν τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το σκάφος που επέβαιναν έπεσε πάνω σε βράχια, ενώ τα δύο παιδιά τους είχαν πηδήξει στη θάλασσα λίγο πριν συμβεί η σύγκρουση οπότε και δεν τραυματίστηκαν. Ο Τούρκος επιχειρηματίας ωστόσο φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά ,ενώ η σύζυγός του είναι σε καλύτερη κατάσταση.

