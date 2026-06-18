Σε έναν αδιανόητο γραφειοκρατικό λαβύρινθο βρίσκεται εγκλωβισμένη τα τελευταία χρόνια μια 19χρονη κοπέλα από τον Πολιχνίτο της Λέσβου. Η νεαρή κοπέλα στερείται αστυνομικής ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ασκήσει ακόμη και τα πιο βασικά και αυτονόητα δικαιώματα της καθημερινότητας.

Το χρονικό της υπόθεσης και η αναγνώριση

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα της, όλα ξεκινούν από τη γέννησή της το 2007. Ο ίδιος είναι Έλληνας πολίτης και η μητέρα Βουλγάρα υπήκοος, η οποία ζούσε μόνιμα στο νησί. Αν και εκείνη την περίοδο οι γονείς δεν είχαν παντρευτεί, προχώρησαν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Το παιδί αναγνωρίστηκε επίσημα από τον πατέρα με συμβολαιογραφική πράξη και εγγράφηκε κανονικά στην οικογενειακή του μερίδα στο δημοτολόγιο.

Τα χρόνια πέρασαν ομαλά. Οι γονείς παντρεύτηκαν, απέκτησαν δεύτερο παιδί και η 19χρονη μεγάλωσε στη Λέσβο, πηγαίνοντας σε ελληνικά σχολεία, χωρίς ποτέ κανείς να αμφισβητήσει την ιθαγένειά της.

Το σοκ στο Αστυνομικό Τμήμα

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η κοπέλα πήγε να εκδώσει την πρώτη της αστυνομική ταυτότητα. Στο Αστυνομικό Τμήμα αποκαλύφθηκε ένα δυσεπίλυτο διοικητικό κόλλημα. Αν και ήταν κανονικά γραμμένη στα ελληνικά μητρώα, οι αρχές έκριναν ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί Ελληνίδα υπήκοος, αλλά Βουλγάρα.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με την οικογένεια, η 19χρονη δεν υπάρχει σε κανένα επίσημο έγγραφο στη Βουλγαρία, ενώ ούτε ο γάμος των γονιών της έχει δηλωθεί εκεί, με τη μητέρα να εμφανίζεται στις βουλγαρικές αρχές ως άγαμη.

Μια ζωή σε «αναμονή» και ψυχολογική πίεση

Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στην καθημερινότητα της κοπέλας είναι δραματικές. Λόγω της έλλειψης ταυτότητας, στερήθηκε σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν η αδυναμία συμμετοχής της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Σήμερα, η νεαρή κοπέλα βιώνει έντονη ψυχολογική πίεση. Νιώθει κοινωνικά αποκλεισμένη, καθώς ως ενήλικη πλέον δεν μπορεί να εργαστεί, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό ή να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επίσημη πράξη.

Σε εξέλιξη ο δικαστικός αγώνας

Πρόσφατα, η οικογένεια στράφηκε στη δικαιοσύνη. Μέσω δικηγόρου, κατέθεσε προσφυγή στη Διεύθυνση Ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ζητώντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει οριστική απόφαση, με τις ελληνικές υπηρεσίες να ζητούν διαρκώς επιπλέον έγγραφα και πιστοποιητικά από την πλευρά της Βουλγαρίας, παρατείνοντας την αγωνία της 19χρονης.

Πηγή: stonisi.gr