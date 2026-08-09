Στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης βρίσκεται η συμμετοχή αλόγων σε παραδοσιακά πανηγύρια της Λέσβου, μετά τη δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού από τη φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals.

Τα πλάνα που δείχνουν τα ζώα να χορεύουν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια, ανάμεσα σε πλήθος και δυνατή μουσική πυροδότησαν κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να διχάζονται ανάμεσα στην προστασία της ευζωίας και την υπεράσπιση των τοπικών εθίμων.

A Promise to Animals: «Η λέξη που ακούγεται λιγότερο είναι η ευθύνη»

Η φιλοζωική οργάνωση υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των αλόγων σε τέτοιες εκδηλώσεις δεν μπορεί να δικαιολογείται αποκλειστικά ως στοιχείο της τοπικής παράδοσης.

Όπως αναφέρει, ένα άλογο δεν αποτελεί «σκηνικό» μιας γιορτής, αλλά ένα ιδιαίτερα δυνατό ζώο που μπορεί να αντιδράσει απρόβλεπτα όταν βρεθεί αντιμέτωπο με έντονα ερεθίσματα.

Η δυνατή μουσική, οι φωνές, το αλκοόλ, τα πυροτεχνήματα και τα σπασμένα γυαλιά συνιστούν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού για τα ίδια τα ζώα, τους αναβάτες και το κοινό.

Παράλληλα, η οργάνωση υπενθυμίζει ότι έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά τραυματισμών σε πανηγύρια του νησιού.

«Πόλεμος» στα social media: Από τον «Μεσαίωνα» στην υπεράσπιση του εθίμου

Η δημοσιοποίηση του υλικού προκάλεσε «καταιγίδα» σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας ένα βαθύ χάσμα απόψεων.

Από τη μία πλευρά, πολλοί χρήστες κατηγόρησαν τους διοργανωτές για κακοποίηση και ανευθυνότητα, κάνοντας λόγο για εικόνες που δεν συνάδουν με τον σύγχρονο πολιτισμό σχολιάζοντας:

«Αυτό είναι το επίπεδό του, δεν έχει κάτι άλλο να δείξει», «Καραγκιοζιλίκια ιθαγενών!», «Πώς να εξευτελίσεις το ίδιο σου το άλογο», «Είναι αυτό που λένε, ζουν ανάμεσά μας», «Ακόμα απορώ η Ελλάδα πώς έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τόσες κακοποιήσεις ζώων που γίνονται σε αυτή τη χώρα», «Έλεος… Μεσαίωνας… θέλετε και Ευρώπη μετά κακομοίρηδες… χώρα Νεάντερταλ 300 χρόνια πίσω…», «Όποιος αγαπά τα άλογα δεν τα πηγαίνει σε χώρους με έντονο θόρυβο και φασαρία, τα υποβάλλει σε μια άσχημη διαδικασία και στρεσάρονται».

Από την άλλη πλευρά, ντόπιοι και υποστηρικτές του εθίμου υπεραμύνθηκαν της φροντίδας που παρέχουν στα ζώα, υποστηρίζοντας ότι τα άλογα αποτελούν αναπόσπαστο και τιμώμενο μέρος της τοπικής κουλτούρας αναφέροντας: «Ζω στο νησί πολλά χρόνια, τα άλογα τα έχουν καλύτερα και από τα παιδιά τους, το πανηγύρι είναι η τιμητική του αλόγου», «Την ευζωία των αλόγων αφήστε την σε αυτούς που τα εκτρέφουν και τα έχουν σαν παιδιά τους, μάθαμε όλοι τώρα από μακριά πώς ζει…», «Το άλογο παίζει να μην το νιώθει κιόλας να ξέρετε, κοιτάξτε να μαζέψετε από αλλού κονδύλια…»

Το επιχείρημα των ζωονόσων και η απάντηση της A Promise to Animals

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, ορισμένοι χρήστες έθεσαν και το ζήτημα της θανάτωσης χιλιάδων αιγοπροβάτων λόγω ζωονόσων, εγκαλώντας τις φιλοζωικές οργανώσεις για επιλεκτική ευαισθησία:

«ΧΥΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2026… Στο σημείο αυτό έχουν ταφεί πάνω από 27.000 ζώα μέσα σε ένα 6μηνο… Πού είστε βρε φιλόζωοι-οικολόγοι…», αναφέρει σε σχόλιό του χρήστης του Facebook.

Η A Promise to Animals χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη στάση ως προσπάθεια αλλαγής ατζέντας, τονίζοντας ότι η ύπαρξη ενός ακόμη σοβαρού προβλήματος δεν αναιρεί την ανάγκη εξέτασης των συνθηκών ευζωίας στα πανηγύρια, καθώς η προστασία των ζώων καλύπτει πολλαπλά μέτωπα ταυτόχρονα.

Τι προβλέπει ο νόμος για τη συμμετοχή ζώων σε εκδηλώσεις

Το νομικό πλαίσιο (Νόμος 4830/2021) απαγορεύει ως γενικό κανόνα τη συμμετοχή ζώων σε θεάματα και παραστάσεις.

Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις για εκδηλώσεις που συνδέονται με την τοπική ή λαϊκή παράδοση, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων.

Η A Promise to Animals θέτει εκ νέου το ερώτημα κατά πόσο οι καταγεγραμμένες εικόνες συνάδουν με την έννοια της ευζωίας, σημειώνοντας ότι η επανάληψη μιας πρακτικής επί χρόνια, δεν συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να αξιολογείται με τα σημερινά δεδομένα ασφαλείας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η κριτική δεν στρέφεται κατά του νησιού ή των κατοίκων του.