Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λέσβο, όταν ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας.

Το όχημα εκτελούσε μαθητικό δρομολόγιο από χωριά της Δυτικής Λέσβου προς λύκειο στην Παναγιούδα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ως πιθανός παράγοντας εξετάζεται η ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Έσπευσαν στρατιώτες για να βοηθήσουν

Αμέσως μετά την ανατροπή, περαστικοί αλλά και στρατιώτες από κοντινό στρατόπεδο έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Στο σημείο κλήθηκαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Καλά στην υγεία τους οι τρεις μαθητές

Οι τρεις μαθητές είναι καλά στην υγεία τους, ενώ και οι τέσσερις επιβαίνοντες φορούσαν ζώνες ασφαλείας, γεγονός που φαίνεται ότι συνέβαλε ώστε να αποφευχθούν σοβαρότεροι τραυματισμοί.

Ο οδηγός του ταξί τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, χωρίς οι μέχρι στιγμής πληροφορίες να δείχνουν ότι η κατάστασή του εμπνέει ανησυχία.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Λάρσος – Μόρια, ενώ τα ακριβή αίτια της εκτροπής και της ανατροπής του ταξί διερευνώνται.