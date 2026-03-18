Σε επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας προχωρούν από αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου, τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Λέσβο, έπειτα από απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Βενζινοπωλών του νησιού το βράδυ της Τετάρτης.

Οι ιδιοκτήτες πρατηρίων κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση, τονίζοντας ότι «έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια βιωσιμότητας», ενώ καταγγέλλουν την επιβολή πλαφόν το οποίο, όπως υποστηρίζουν, είναι λανθασμένα υπολογισμένο και στρέφεται αποκλειστικά κατά της κερδοφορίας τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά τα διυλιστήρια — τα οποία θεωρούνται καθοριστικός παράγοντας για τη συνεχή άνοδο των τιμών από την έναρξη του πολέμου — με αποτέλεσμα ο κλάδος να βρίσκεται πλέον σε ασφυκτική οικονομική πίεση.

Οι πρατηριούχοι δηλώνουν ότι, παρά τον σεβασμό προς τους καταναλωτές και την επίγνωση της ευθύνης τους απέναντι στην τοπική κοινωνία, προχωρούν σε κινητοποιήσεις διαρκείας από τις 19 Μαρτίου 2026, μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η Λέσβος, ως ακριτικό νησί που έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω αποδυνάμωση ενός τόσο κρίσιμου κλάδου της τοπικής οικονομίας. Όπως σημειώνουν, στόχος είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των πρατηρίων, που στην πλειονότητά τους αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα.

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα, οι πρατηριούχοι ζητούν:

την αύξηση του ανώτατου πλαφόν από τα 12 λεπτά (με ΦΠΑ) στα 20 λεπτά (με ΦΠΑ) για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου,

ή εναλλακτικά, τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους στα επίπεδα που ίσχυαν στις 27 Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου.

Κλείνοντας, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το ισχύον πλαφόν δεν δίνει λύση, καθώς οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται καθημερινά, ενώ τα πρατήρια έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Οι επαγγελματίες του κλάδου καλούν την Πολιτεία να παρέμβει άμεσα και να δώσει μια βιώσιμη λύση, προτού η κατάσταση οδηγήσει σε οριστική κατάρρευση.

