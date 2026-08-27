Κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν σε συλλαλητήριο έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα προβλήματα από τη ζωονόσο του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο μπήκαν στην αίθουσα την ώρα που συνεδρίαζε για το ίδιο θέμα το Περιφερειακό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών του Α’ βαθμού, εκπροσώπων αγροτών και κτηνοτρόφων και συνδικαλιστών.

Βίντεο από το χάος μέσα στη συνεδρίαση:

Προκλήθηκε ένταση ιδιαίτερα όταν διαδικτυακά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καββαδάς με στελέχη του Υπουργείου παρουσίαζαν τα όσα το Υπουργείο έχει πράξει για την υπόθεση.

Η ένταση συνεχίστηκε έως και τη διακοπή της συμμετοχής του υφυπουργού και κορυφώθηκε όταν κάτω από την πίεση των συμμετεχόντων δήλωσαν την παραίτησή τους η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη και ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στράτος Τσομπανέλλης.

Βίντεο από το κλίμα οργής που επικράτησε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αφθώδη πυρετό:

Στη συνέχεια το περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων μέχρι την άφιξη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καββαδά στη Λέσβο. Κάτι που όπως έγινε γνωστό θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Sto Nisi