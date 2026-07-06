Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε γυναίκα στη Λέσβο για κακομεταχείριση ζώων, χθες Κυριακή 5 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η συλληφθείσα διατηρούσε σε αγρόκτημα τρεις κατσίκες, έχοντας δέσει σε καθεμία από αυτές, με σχοινί τα δύο πόδια, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη φυσιολογική τους κίνηση.

Η ημεδαπή συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου και σε βάρος της σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κακομεταχείριση ζώων.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση είχε προηγηθεί καταγγελία σε αστυνομική αρχή, ενώ σε βάρος της συλληφθείσας βεβαιώθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.