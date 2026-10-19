Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή 3,5 ναυτικά μίλια νότια της Αγριελιάς στη Λέσβο, μετά τη σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς με την αριστερή πλευρά της πλώρης σκάφους του Λιμενικού Σώματος, μετέδωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας η ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οκτώ άτομα, συγκεκριμένα τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά.

Παράλληλα, έξι αλλοδαποί έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα πλωτό ασθενοφόρο, ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος, τρία περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή μεταβαίνει επίσης ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.