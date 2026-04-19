Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Λέσβο. Οι κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το λιμάνι της Μυτιλήνης τόσο στο επιβατικό όσο και στο εμπορικό κομμάτι, μια κίνηση που δεν θεωρείται πλέον απλώς διαμαρτυρία, αλλά στρατηγική πίεσης.

Οι ίδιοι διαδηλωτές πήραν αυτή την απόφαση μετά την συνάντηση τους με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα.

Επί της ουσίας το λιμάνι λειτουργεί σε δύο ταχύτητες. Οι επιβάτες κινούνται κανονικά, όμως τα φορτηγά παραμένουν εγκλωβισμένα. Το πλοίο «Νήσος Μύκονος» κατέπλευσε άδειο από φορτηγά και αναμένεται να αποπλεύσει γεμάτο με 800 επιβάτες με προορισμό τη Λήμνο και τη Θεσσαλονίκη.

Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι, δεν πρόκειται να επιτρέψουν την έξοδο φορτηγών από κανένα πλοίο. Το αίτημα είναι ένα, ουσιαστικές αποζημιώσεις και άρση των περιορισμών που τους έχουν επιβάλει, οι οποίοι τους έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία.

Το απόγευμα αναμένονται νέες αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Όλα δείχνουν ότι το μπλόκο στα φορτηγά θα παραταθεί.

Πηγή: Lesvosnews